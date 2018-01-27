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| | Александр Серов откровенно рассказал о причинах развода с супругой Еленой

Александр Серов откровенно рассказал о причинах развода с супругой Еленой

Вчера, 21:57
Во время программы «Секрет на миллион», где приглашенным гостем был Александр Серов, зрители узнали истинные причины развода Александра с супругой Еленой. Также певец рассказал зрителям о проблемах во взаимоотношениях с отцом.

Александр Серов откровенно рассказал о причинах развода с супругой Еленой

 

По словам Александра, отец бросил их сразу после его рождения. Отец с сыном никак не поддерживали связь, объединял их лишь тот факт, что отец всё время платил алименты.

Александр вспомнил, как когда-то на один из его концертов пришел его отец. Тогда за кулисами он дал ему десять тысяч рублей. Как говорит сам Александр, это была своеобразная благодарность за алименты. Тогда деньги отец взял, но после того они так и не общались.

Певец вспомнил во время программы и о бывшей своей жене, гимнастке Елене Стебуновой. Александр считает, что жена никогда его не любила. А также он обвинил её в том, что она у него воровала, а также в том, что она алкоголе зависима. Сейчас он говорит, что его бывшая жена очень изменилась, ее даже не узнать. Он считает, что изменения связаны с её вредными привычками. Назвал он и причины развода. По словам Александра, одной из причин развода супруг была ситуация с деньгами. Тогда наш ограбили на 300 тысяч долларов. Но, как считает, сам Александр, ограбление для него не было убедительным.
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