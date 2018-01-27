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| | Бузова и ее поклонники в Чебоксарах стали жертвами мошенников

Бузова и ее поклонники в Чебоксарах стали жертвами мошенников

Вчера, 21:17
Телевизионная ведущая и солистка Ольга Бузова записала в Instagram видеообращение к поклонникам. Неизвестные через социальные сети распространили информацию о том, что звезда шоу «Дом-2» намерена встретиться с фанатами в ТЦ «Мадагаскар» в Чебоксарах.

Бузова и ее поклонники в Чебоксарах стали жертвами мошенников

 

По словам Бузовой, она и ее команда вообще не в курсе относительно этого мероприятия. По заявлению пользователей, у торгового заведения в Чебоксарах собрались внушительные толпы людей, они ждали своего кумира более трех часов, но исполнительница на встречу не приехала. У граждан брали деньги за автограф звезды. Бузова официально заверила поклонников, что всегда общается с фанатами на безвозмездной основе. Ведущую бесит и расстраивает, когда аферисты пользуются ее именем, дабы получить финансовую выгоду, полагаясь на доверие людей.

Бузова обещает разобраться в этом инциденте и наказать мошенников, обманувших граждан. Когда солистка обращалась к подпсчикам, она не сдержала слез. Ведущей стало обидно за тех фанатов, которые ждали встречи с ней. Бузова привлекла к делу опытных юристов и намерена привлечь к ответственности аферистов.
Домбровский Сергей
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