Виктория Романец советует поклонницам готовить тело к лету уже сейчас

Сейчас звезда весит всего 58 килограммов при росте в 1, 73 метра, но останавливаться на достигнутом не собирается. Виктория стремится к заветным 55 килограммам, которые считает идеальным весом. Романец признается, что наслаждается процессом похудения – ей в радость наблюдать, как тают килограммы, а талия становится все тоньше.
Знаменитость советует фанаткам брать пример с нее пример и уже сейчас готовить свое тело к бикини и солнечным пляжам и делится рецептом здорового похудения. Сама Виктория худеет с помощью бассейна, массажа и даже обертываний, а также тренировок в спортзале. Девушка поинтересовалась у фанаток, сколько они тратят времени на фигуру. Подписчики принялись рассказывать, как они добиваются совершенных форм. Большинство из фолловеров заинтересовало, в чем заключается чистка организма, о которой звезда также упомянула в своем блоге.