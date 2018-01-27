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| | Виктория Романец советует поклонницам готовить тело к лету уже сейчас

Виктория Романец советует поклонницам готовить тело к лету уже сейчас

Вчера, 20:54
28-летняя Виктория Романец, прославившаяся после участия в проекте «Дом-2», дает советы своим поклонницам на тему, как обрести стройную фигуру. Девушка не скрывает, что своими изящными габаритами она обязана активным занятиям спортом, от которых получает удовольствие.

Виктория Романец советует поклонницам готовить тело к лету уже сейчас

 

Сейчас звезда весит всего 58 килограммов при росте в 1, 73 метра, но останавливаться на достигнутом не собирается. Виктория стремится к заветным 55 килограммам, которые считает идеальным весом. Романец признается, что наслаждается процессом похудения – ей в радость наблюдать, как тают килограммы, а талия становится все тоньше.

Знаменитость советует фанаткам брать пример с нее пример и уже сейчас готовить свое тело к бикини и солнечным пляжам и делится рецептом здорового похудения. Сама Виктория худеет с помощью бассейна, массажа и даже обертываний, а также тренировок в спортзале. Девушка поинтересовалась у фанаток, сколько они тратят времени на фигуру. Подписчики принялись рассказывать, как они добиваются совершенных форм. Большинство из фолловеров заинтересовало, в чем заключается чистка организма, о которой звезда также упомянула в своем блоге.
Дарья Светозарова
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