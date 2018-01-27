Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты

Мнения

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты

Менеджеры удовольствий, поставщики разврата, или продавцы интимных утех. Именно эти люди следят за…

Молящийся гуманоид и странный ландшафт: На Меркурии живёт инопланетная расса

От Редактора

Молящийся гуманоид и странный ландшафт: На Меркурии живёт инопланетная расса

Специалисты продолжают предполагать.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | Владимир Познер поделился переживаниями по поводу расставания с супругой

Владимир Познер поделился переживаниями по поводу расставания с супругой

Вчера, 21:00
Известный телеведущий и журналист Владимир Познер поделился переживаниями по поводу развода с женой. В браке с Екатериной Орловой он прожил 37 лет.

Владимир Познер поделился переживаниями по поводу расставания с супругой

 

Свои отношения с Надеждой Соловьевой Владимир Владимирович узаконил в 2008 году. До сих пор его терзает чувство вины за то, что он оставил Екатерину в тот момент, когда надежд для нее на личное счастье почти не осталось. Как и он сам, Орлова была уже не молода. Поначалу ведущий сопротивлялся внезапно овладевшей им страсти. Он убеждал себя, что в его возрасте уже не должно быть места юношеской влюбленности, а бросать женщину, отдавшей ему 37 лет своей жизни считал недопустимым. Однако чувства оказались сильнее доводов разума.

Познер ушел от Екатерины. Он повторял как мантру, что дети уже взрослые и все поймут, но до сих пор не может себя простить. Его чувство вины усугубилось тем, что Орлова умерла в 2015 году. Несмотря на то, что остались они в хороших отношениях, незадолго до смерти Екатерина прекратила общение с экс-супругом.

Познер также рассказал о карьерных планах. 83-летний ведущий признался, что есть вероятность его ухода с «Первого канала». Журналист отметил, что трудоустраиваться на другой канал не будет, а просто переедет в таком случае в Париж.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Познер подозревает, что Россию могут отстранить от Олимпийских игр надолго
Познер подозревает, что Россию могут отстранить от Олимпийских игр надолго

Известный журналист и телеведущий Владимир Познер подозревает, что Россию могут отстранить от Олимпийских игр на длительный срок. Свои предположения

Познер назвал Шнурова скучным после интервью с артистом
Познер назвал Шнурова скучным после интервью с артистом

Известный ведущий Владимир Познер назвал Сергея Шнурова скучным после интервью с артистом, о таком выводе он поделился с журналистами. Встреча знаменитостей

Владимир Познер благодарен жене за то, что в 81 год продолжает
Владимир Познер благодарен жене за то, что в 81 год продолжает "быть мужчиной"

Известный российский телеведущий Владимир Познер появился в эфире шоу «Наедине со всеми», где ответил на вопросы своей коллеги по цеху Юлии Меньшовой. Он

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости