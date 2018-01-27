Владимир Познер поделился переживаниями по поводу расставания с супругой

Известный телеведущий и журналист Владимир Познер поделился переживаниями по поводу развода с женой. В браке с Екатериной Орловой он прожил 37 лет.

Дарья Светозарова

Свои отношения с Надеждой Соловьевой Владимир Владимирович узаконил в 2008 году. До сих пор его терзает чувство вины за то, что он оставил Екатерину в тот момент, когда надежд для нее на личное счастье почти не осталось. Как и он сам, Орлова была уже не молода. Поначалу ведущий сопротивлялся внезапно овладевшей им страсти. Он убеждал себя, что в его возрасте уже не должно быть места юношеской влюбленности, а бросать женщину, отдавшей ему 37 лет своей жизни считал недопустимым. Однако чувства оказались сильнее доводов разума.Познер ушел от Екатерины. Он повторял как мантру, что дети уже взрослые и все поймут, но до сих пор не может себя простить. Его чувство вины усугубилось тем, что Орлова умерла в 2015 году. Несмотря на то, что остались они в хороших отношениях, незадолго до смерти Екатерина прекратила общение с экс-супругом.Познер также рассказал о карьерных планах. 83-летний ведущий признался, что есть вероятность его ухода с «Первого канала». Журналист отметил, что трудоустраиваться на другой канал не будет, а просто переедет в таком случае в Париж.