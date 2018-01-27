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| | Девушка Криштиану Роналду справила 24-летие без него

Девушка Криштиану Роналду справила 24-летие без него

Вчера, 20:49
Девушке знаменитого португальского футболиста Криштиана Роналду Джорджине Родригес 27 января этого года исполняется 24 года. В честь этого праздника женщина устроила грандиозную вечеринку.

Девушка Криштиану Роналду справила 24-летие без него

 

Родригес опубликовала в Сети снимки с мероприятия. На День Рождения возлюбленная Криштиану Роналду пригласила родственников и друзей, все весело проводили время. Пользователи заинтригованы, так как на мероприятии отсутствовал известный футболист-бойфренд именинницы. Юзеры начали выдвигать различные предположения по этому поводу. По мнению оптимистов, Роналду просто по независимым от него обстоятельствам отлучился, поэтому не смог поздравить даму своего сердца с праздником. Пессимисты придерживаются противоположной точки зрения. По их словам, влюбленные расстались, так как в социальных сетях нет ни одного приятного слова от талантливого спортсмена в честь такого памятного события.

Осенью 2017 года Джоджина Родригес родила Роналду дочь. Девочка стала четвертым ребенком знаменитого игрока мадридского «Реала».
Домбровский Сергей
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