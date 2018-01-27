Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты

Мнения

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты

Менеджеры удовольствий, поставщики разврата, или продавцы интимных утех. Именно эти люди следят за…

Молящийся гуманоид и странный ландшафт: На Меркурии живёт инопланетная расса

От Редактора

Молящийся гуманоид и странный ландшафт: На Меркурии живёт инопланетная расса

Специалисты продолжают предполагать.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | Якубович нелестно ответил, достоин ли Oxxxymiron литературной премии?

Якубович нелестно ответил, достоин ли Oxxxymiron литературной премии?

Вчера, 20:26
Реп-исполнитель Мирон Федоров, более известный общественности под псевдонимом Oxxxymiron, претендует на получение литературной премии имени Александра Пятигорского. Музыканта выдвинули в качестве номинанта из-за альбома «Горгород».

Якубович нелестно ответил, достоин ли Oxxxymiron литературной премии?

 

Эксперты и простые люди часто обсуждают данное событие. Люди имеют различное мнение по этому поводу. Журналисты поинтересовались у популярного телевизионного ведущего Леонида Якубовича, что он думает о выдвижении репера в качестве кандидата получение престижной литературной премии. Народный артист России не считает себя истинной в последней инстанции и уважает мнение других граждан, особенно молодежи. Якубович понимает разницу в мышлении между новым и старым поколениями. Однако по мнению актера, литературной премии Пятигорского больше достоин автор песен, поэт, талантливейший человек Владимир Высоцкий.

Якубович рекомендует всем познакомиться с творчеством этого исполнителя, а затем сравнить его стихи и песни с композициями репера Oxxxymirona. По мнению телеведущего разница в величине этих двух личностей столь очевидна, что даже говорить об этом нет смысла.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Рэпер Oxxxymiron претендует на литературную премию
Рэпер Oxxxymiron претендует на литературную премию

Альбом «Горгород» рэп-исполнителя Мирона Федорова, больше известного под прозвищем Oxxxymiron, номинировали на литературную премию имени Александра

Названы номинанты литературной премии за худшее описание секса
Названы номинанты литературной премии за худшее описание секса

В Лондоне уже в 25-й раз будет вручена премия за самое неудачное описание сексуальных сцен в литературной практике. В юбилейный список номинантов на получение

В Лондоне обнародуют шорт-лист Букеровской премии
В Лондоне обнародуют шорт-лист Букеровской премии

13 сентября в Лондоне обнародуют шорт-лист из шести кандидатов престижной литературной награды - Букеровской премии. В лонг-лист вошли 13 авторов из США,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости