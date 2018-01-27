Якубович нелестно ответил, достоин ли Oxxxymiron литературной премии?

Эксперты и простые люди часто обсуждают данное событие. Люди имеют различное мнение по этому поводу. Журналисты поинтересовались у популярного телевизионного ведущего Леонида Якубовича, что он думает о выдвижении репера в качестве кандидата получение престижной литературной премии. Народный артист России не считает себя истинной в последней инстанции и уважает мнение других граждан, особенно молодежи. Якубович понимает разницу в мышлении между новым и старым поколениями. Однако по мнению актера, литературной премии Пятигорского больше достоин автор песен, поэт, талантливейший человек Владимир Высоцкий.
Якубович рекомендует всем познакомиться с творчеством этого исполнителя, а затем сравнить его стихи и песни с композициями репера Oxxxymirona. По мнению телеведущего разница в величине этих двух личностей столь очевидна, что даже говорить об этом нет смысла.