Реп-исполнитель Мирон Федоров, более известный общественности под псевдонимом Oxxxymiron, претендует на получение литературной премии имени Александра Пятигорского. Музыканта выдвинули в качестве номинанта из-за альбома «Горгород».

Домбровский Сергей

Эксперты и простые люди часто обсуждают данное событие. Люди имеют различное мнение по этому поводу. Журналисты поинтересовались у популярного телевизионного ведущего Леонида Якубовича, что он думает о выдвижении репера в качестве кандидата получение престижной литературной премии. Народный артист России не считает себя истинной в последней инстанции и уважает мнение других граждан, особенно молодежи. Якубович понимает разницу в мышлении между новым и старым поколениями. Однако по мнению актера, литературной премии Пятигорского больше достоин автор песен, поэт, талантливейший человек Владимир Высоцкий.Якубович рекомендует всем познакомиться с творчеством этого исполнителя, а затем сравнить его стихи и песни с композициями репера Oxxxymirona. По мнению телеведущего разница в величине этих двух личностей столь очевидна, что даже говорить об этом нет смысла.