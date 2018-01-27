Ирина Хакамада рассказала, что ее бесит в современных мужчинах

Социологи проводили исследование и пришли к выводу о том, что жительниц России больше всего раздражает в современных мужчинах недоверие и всеобщий контроль. С таким мнением не согласна писательница и политик Ирина Хакамада.

Домбровский Сергей

Публициста бесит неспособность современных мужчин нести ответственность и неуверенность в собственных силах. По мнению Ирины Хакаманды, сейчас представители сильной половины человечества боятся совершить поступок, рисковать, влюбляться, изменять род деятельности и вообще опасаются всего на свете. В итоге современные мужчины остаются в яме, поскольку они не могут научиться быть счастливыми.По словам Хакамады, недоверие и всеобщий контроль возникает только в том случае, если девушка пытается найти много любовников. Писательница терпеть не может скрытность и внутреннюю зажатость мужчин. Хакамада называет это настоящей проблемой современного общества. Публицист рекомендует молодым людям чаще брать на себя ответственность и развивать в себе уверенность.