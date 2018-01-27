Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты

Мнения

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты

Менеджеры удовольствий, поставщики разврата, или продавцы интимных утех. Именно эти люди следят за…

Молящийся гуманоид и странный ландшафт: На Меркурии живёт инопланетная расса

От Редактора

Молящийся гуманоид и странный ландшафт: На Меркурии живёт инопланетная расса

Специалисты продолжают предполагать.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | Ирина Хакамада рассказала, что ее бесит в современных мужчинах

Ирина Хакамада рассказала, что ее бесит в современных мужчинах

Вчера, 20:01
Социологи проводили исследование и пришли к выводу о том, что жительниц России больше всего раздражает в современных мужчинах недоверие и всеобщий контроль. С таким мнением не согласна писательница и политик Ирина Хакамада.

Ирина Хакамада рассказала, что ее бесит в современных мужчинах

 

Публициста бесит неспособность современных мужчин нести ответственность и неуверенность в собственных силах. По мнению Ирины Хакаманды, сейчас представители сильной половины человечества боятся совершить поступок, рисковать, влюбляться, изменять род деятельности и вообще опасаются всего на свете. В итоге современные мужчины остаются в яме, поскольку они не могут научиться быть счастливыми.

По словам Хакамады, недоверие и всеобщий контроль возникает только в том случае, если девушка пытается найти много любовников. Писательница терпеть не может скрытность и внутреннюю зажатость мужчин. Хакамада называет это настоящей проблемой современного общества. Публицист рекомендует молодым людям чаще брать на себя ответственность и развивать в себе уверенность.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Ирина Хакамада посетила мюзикл
Ирина Хакамада посетила мюзикл "Привидение" вместе с дочерью и будущим зятем

Член Совета при Президенте России по вопросам развития гражданского общества и правам человека Ирина Хакамада сходила в театр на премьеру мюзикла "Привидение"

Хакамада поделилась мыслями о свадьбе своей дочери
Хакамада поделилась мыслями о свадьбе своей дочери

Ирина Хакамада рассказала о свадьбе своей дочери Марии. Как известно, девушка имеет синдром Дауна.

Ирина Хакамада отправится на выборы в Госдуму в списке Партии роста
Ирина Хакамада отправится на выборы в Госдуму в списке Партии роста

Ирина Хакамада, ранее занимающая должность сопредседателя Союза правых сил, станет кандидатом на выборах в Государственную думу от Партии роста. Изначально

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости