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| | Шнуров творчески унизил Чаплина, пообещавшего ему «адские муки»

Шнуров творчески унизил Чаплина, пообещавшего ему «адские муки»

Вчера, 19:21
Недавно фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров подвергся критике со стороны священнослужителя Всеволода Чаплина. Протоиерей резко высказался о творчестве артиста, его аморальном поведении и привычке нецензурно выражаться. По мнению священника, певцу грозят «адские муки», если он продолжит в том же духе.

Шнуров творчески унизил Чаплина, пообещавшего ему «адские муки»

 

Чаплин подчеркнул, что Сергей делает непристойные вещи и ругается матом прямо со сцены, что недопустимо. Протоиерей настаивает, что матершина ни при каких обстоятельствах не должна звучать в публичных местах, а особенно со сцены. Из этого религиозный деятель заключил, что Шунров не может рассчитывать даже на анафему – он в принципе не является христианином и после смерти будет гореть в аду.

Шнуров творчески унизил Чаплина, пообещавшего ему «адские муки»

 

Артист решил не молчать, но ответил на это в своем стиле – стихами. Музыкант написал, что его визави не имеет ничего общего со своим знаменитым однофамильцем Чарли Чаплиным. По словам обиженного артиста, комплекция священника свидетельствует не о его аскезе и богобоязненности, а скорее о чревоугодии. Также Шнуров обвинил обличенного саном оппонента в лицемерии и пожелал действительно оказаться в аду, если раем заправляют такие, как Всеволод Чаплин.
Дарья Светозарова
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