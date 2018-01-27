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| | Бузова вновь прикинулась «дурочкой»

Бузова вновь прикинулась «дурочкой»

Вчера, 19:07
В Сети набирает популярности видео, которое Ольга Бузова опубликовала в своей истории сети Instagram. Перед спектаклем в Йошкар-Олу звезда решила отдохнуть в номере, пригласив при этом своих поклонников в «ДК икс-икс-икс Победы».

Бузова вновь прикинулась «дурочкой»

 

Во время пения на телеведущую накинулись её поклонники, обвинив при этом в неграмотности и в том, что та позорится. Вскоре Оля удалила этот ролик из своей истории в сети Instagram.

Ольга Бузова достаточна образована, за её плечами два высших образования, знаменитость владеет иностранными языками и сама родом из культурной столицы России. Если бы поклонники телеведущей и певицы были чуточку повнимательнее, то обратили бы внимание на пост в микроблоге девушки, где название написано правильно. Похоже, Бузовой снова удалось одурачить всех, так как в Сети про неё опять говорят, а это теледиве, видимо, и нужно, считают эксперты.
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