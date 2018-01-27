Павел Прилучный раскритиковал «Уральские авиалинии»Вчера, 19:06
Популярный российский актёр театра и кино Павел Прилучный откликнулся на просьбу помочь в подготовке свадьбы и записал несколько фраз, сказанных собственным
Знаменитый российский актёр Павел Прилучный в ходе интервью рассказал журналистам о многочисленных ссорах, которые происходят у него с женой Агатой.
Актриса Агата Муцениеце приоткрыла завесу своей личной жизни. Полторы недели назад супруга Павла Прилучного стала мамой и только сейчас рассказала, что они с