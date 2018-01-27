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| | Павел Прилучный раскритиковал «Уральские авиалинии»

Павел Прилучный раскритиковал «Уральские авиалинии»

Вчера, 19:06
Известный актёр Павел Прилучный раскритиковал «Уральские авиалинии». По словам артиста, из-за этой авиакомпании может испортиться впечатление об отдыхе.

Павел Прилучный раскритиковал «Уральские авиалинии»

 

«Это худшее, за что вы можете заплатить», - подчеркнул Павел Прилучный на своей странице в Instagram, добавив фото, намекающее по фону на качество работы «Уральских авиалиний». Актёр попросил не повторять его ошибок и всегда спрашивать у туроператора, какая компания будет осуществлять перелёт. Многие подписчики Павла Прилучного согласились с тем, что «Уральские авиалинии» предоставляют услуги далеко не лучшего качества, как сообщает VladTime.

Они перечисляли то, с чем приходилось сталкиваться в ходе перелётов, указывая в первую очередь очень большие задержки самолётов. Также некоторые интернет-пользователи рассказывали о том, что боялись за свою жизнь во время взлёта и посадки. Некоторых, впрочем, критика в сторону «Уральских авиалиний» от Павла Прилучного удивила. Люди подчеркнули, что компания нормально ведёт работу, тем более, что билеты стоят дешевле, чем у других.

Ирина Летинская
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