Журнал «Дом-2» опубликовал провокационные фото Ольги Рапунцель

Журнал «Дом-2» выложил в Сеть провокационные фотографии участницы телестройки Ольги Рапунцель. На снимках актриса не скрывает своей беременности, о которой давно спорят поклонники.

На одном из фото Рапунцель запечатлена в фольге, но больше всего привлекла внимание пользователей публикация, на котором звезда шоу «Дом-2» изображена обнаженной. Женщина прикрывает свои интимные места руками и мило улыбается на камеру. По мнению подписчиков, беременной актрисе не стоит выставлять свое тело напоказ. Фанаты рекомендуют участнице проекта «Дом-2» не обращать внимание на критиков, поскольку они способны только на зависть, а добрые дела и приятные слова являются для них тайной за семью печатями.

Домбровский Сергей

Ранее зрители спорили о том, действительно Рапунцель ждет ребенка или ее беременность является лишь способом привлечь внимание поклонников к собственной персоне. Один из последних снимков, где артистка запечатлена обнаженной, должен поставить точку в этом противостоянии. На фото пользователи могут различить каждую родинку Рапунцель. Однако юзеры продолжают спорить по этому поводу.