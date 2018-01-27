На «Остров любви» впервые отправилась новенькая участница «Дома-2»

Новая участница телепроекта «Дом-2» Дарья Титомир готовится к своей первой поездке на «Остров любви». Девушку переполняют эмоции и она спешит поделиться ими с фанатами телестройки.

Новоиспеченная «домоседка» не скрывает своей радости. Сначала она попала на Поляну, а теперь появилась прекрасная возможность погреться на солнышке на Сейшелах. Компанию на острове ей составят такие же новички и уже поднаторевшие в поиске любви звезды проекта. Даша интригует сообщением о том, что уже присмотрела кандидатов на свое сердце среди участников. Она даже общалась с претендентами по телефону во время пребывания на московской Поляне, но связь не слишком хорошая, поэтому Даша отправится туда лично.

Дарья Светозарова

Титомир не сомневается, что там ее ждет ее принц. По словам участницы "Дома-2", она это «сердцем чует», а чутье ее никогда еще не подводило.А тем временем на райских островах кипят нешуточные страсти. По мнению телезрителей, нынешнее население «Острова любви» - самое худшее за всю историю проекта. С ними солидарны и экс-участники телестройки. Очередной выпуск шоу тому подтверждение. Во время посиделок за общим столом девушки неожиданно устроили драку. Зачинщицей оказалась Карина Пронина – еще одна новенькая на проекте. Так что Дарью ждет веселая компания. Фанаты уверяют – скучать ей точно не придется.