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| | Супруга Трампа не ночует в Белом доме

Супруга Трампа не ночует в Белом доме

Сегодня, 01:30
В ряде западных средств массовой информации были обнародованы сведения о том, что законная супруга Дональда Трампа Мелания проводит ночи не в Белом доме, оставляя своего супруга наедине с охраной.

Супруга Трампа не ночует в Белом доме

 

Во многих западных СМИ обсуждаются причины, по которым Мелания Трамп отказывается ночевать в своих апартаментах. Многие журналисты уверены, что недавний секс-скандал, развернувшийся с участием самого американского лидера, в котором одна из знаменитых порноактрис очернила имя Дональда Трампа, рассказав о своих шалостях с президентом США.

Сторми Дэниелс, получившая широкую известность благодаря съёмкам в ряде довольно популярных фильмов для взрослых, недавно поведала широкой общественности о том, что в 2006 году у неё была интимная связь с Дональдом Трампом. Актриса рассказала, что в Тахо в одной из гостиниц она предавалась любовным утехам с миллиардером. В то время Трамп уже состоял в отношениях с Меланией.
Александр Вест
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