У Филиппа Киркорова в Лос-Анджелесе начала седеть борода

Филипп Киркоров выставил несколько снимков в Instagram, отметив, что с Кристиной Орбакайте и Михаилом Шуфутинским побывал в Beverly Center в Лос-Анджелесе. Подписчиков поразило, что у поп-короля российской эстрады начала седеть борода, как сообщает VistaNews.

По словам Филиппа Киркорова, у него был интересный и насыщенный солнечный день. Небольшая проседь в бороде знаменитости была заметна и раньше, однако не настолько явно. Интернет-пользователи отметили, что как для 50-летнего мужчины, Киркоров хорошо выглядит, потому он может больше не закрашивать возрастные изменения.

По какой причине была такая практически намеренная демонстрация седой бороды, не уточняется. Стоит отметить, что Филипп Киркоров не из тех, что стыдится своего возраста. Например, он устроил большой тур в прошлом году, подчеркнув, что это именно по случаю его юбилея.

Ирина Летинская