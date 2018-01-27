У Филиппа Киркорова в Лос-Анджелесе начала седеть борода

У Филиппа Киркорова в Лос-Анджелесе начала седеть бородаВчера, 16:58
Мега популярного короля российской музыки Филиппа Киркорова друзья, которые до этих пор присутствовали в его жизни открыто предали. Эта неприятность произошла
Народный артист России Филипп Киркоров вновь порадовал своих поклонников, опубликовав очередную порцию снимков своих детей – Аллы-Виктории и Мартина. На этот
В интернете появились фотографии детей короля российской эстрады Филиппа Киркорова. Вместе с сыном Мартином и дочкой Аллой-Викторией певец отдыхает в Израиле.