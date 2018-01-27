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| | Ольга Бузова побила новый рекорд в Instagram – 12 миллионов подписчиков

Ольга Бузова побила новый рекорд в Instagram – 12 миллионов подписчиков

Вчера, 16:33
Популярная ведущая и певица Ольга Бузова недавно отмечала 11 миллионов подписчиков, а теперь снова появился повод. На ее аккаунт подписался еще один миллион пользователей. Таким образом, знаменитость располагает интернет-аудиторией в 12 миллионов человек.

Ольга Бузова побила новый рекорд в Instagram – 12 миллионов подписчиков

 

О пополнении армии своих фанов Ольга незамедлительно сообщила в новом посте в соцсети. Она поблагодарила всех, кто был и остается рядом с ней и поддерживает. «Мои сердечки, моя любовь, мои сила и вдохновение!», - в благодарном порыве написала звезда, адресуя обращение поклонникам.

Ведущая «Дома-2» добавила, что все главные достижения у нее еще впереди и надеется, что ее поддержка и опора – так она называет фанатов – ее не оставят. Бузову до сих пор никто не смог потеснить с Instagram-Олимпа рунета. Даже такие популярные персоны как Ксения Бородина, Вера Брежнева и Тимати остаются позади.
Дарья Светозарова
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