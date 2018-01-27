Из-за пластики Екатерина Семенова выглядит как Вера Алентова

Многочисленные поклонники известной российской актрисы Екатерины Семеновой заметили явное внешнее сходство актрисы с Верой Алентовой, которая претерпела значительные изменения после множественных пластических операций.

Увидев свою любимую актрису в современном телесериале под названием «Золотце», фанаты едва узнали изящную и красивую женщину в её новом облике. По словам поклонников Семеновой, из-за того, что актриса прибегла к услугам пластических хирургов, её лицо стало напоминать внешность Веры Алентовой, которая также злоупотребляла хирургическим вмешательством. Поклонники Екатерины заметили, что ей стоило воздержаться от дорогостоящих процедур, которые столь сильно сказались на её внешности, так как в 46 лет ей буде крайне тяжело сделать из себя молодую красавицу.

Александр Вест

Получив значительную популярность, снявшись в таких известных сериалах как «Счастье по рецепту» и «Две судьбы», в данный момент Семенова рискует потерять множество её поклонников в связи с кардинальными изменениями в её внешнем виде.