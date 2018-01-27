Опубликованы доказательства, подтверждающие секс несовершеннолетней Шурыгиной за деньги

История с изнасилованием Дианы Шурыгиной приняла новый оборот. В официальном сообществе поддержки Сергея Семёнова появились доказательства мошенничества девушки. Она размещала объявления на сайте для эскорт-услуг, предъявляя поддельный паспорт, а потом занималась сексом с клиентами разных возрастов.

Сообщником Шурыгиной был её дядя, брат Натальи Шурыгиной – Умнов Сергей Геннадьевич. Он является начальником уголовного розыска Заволжского РУВД и поэтому имел влияние в полиции и легко мог прикрыть действия несовершеннолетней Шурыгиной. На тот момент ей было 15 лет, а в паспорте говорилось, что она 1993 года рождения. После того, как Шурыгина находила клиентов, они договаривались о месте встречи и спали с ними. В доказательствах также говорится, что Шурыгина хвасталась одному из клиентов, что её дядя смог упечь за решётку обвинённого в изнасиловании Сергея Семёнова.

Была также другая схема мошеннических действий со стороны Шурыгиной. Она устраивала автомобильный подставы, прыгая под колёса богатых людей. Наталья Шурыгина выбегала к владельцу авто и требовала деньги для лечения. Были и спонсоры, которые снимали девушке квартиру, где она принимала клиентов, найденных на сайте эскорт-услуг и проституции.

Друг Семёнова Илья Анищенко акцентировал внимание на том, что гарантируется анонимность всем клиентам Шурыгиной, которых, по предварительным данным, было более десятка. Пользователи соцсетей после этого усомнились и в правдивости слов Дианы Шурыгиной на передаче «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым, где она прошла детектор лжи.

Вещий Олег