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| | Опубликованы доказательства, подтверждающие секс несовершеннолетней Шурыгиной за деньги

Опубликованы доказательства, подтверждающие секс несовершеннолетней Шурыгиной за деньги

Вчера, 16:06
История с изнасилованием Дианы Шурыгиной приняла новый оборот. В официальном сообществе поддержки Сергея Семёнова появились доказательства мошенничества девушки. Она размещала объявления на сайте для эскорт-услуг, предъявляя поддельный паспорт, а потом занималась сексом с клиентами разных возрастов.

Опубликованы доказательства, подтверждающие секс несовершеннолетней Шурыгиной за деньги

 

Сообщником Шурыгиной был её дядя, брат Натальи Шурыгиной – Умнов Сергей Геннадьевич. Он является начальником уголовного розыска Заволжского РУВД и поэтому имел влияние в полиции и легко мог прикрыть действия несовершеннолетней Шурыгиной. На тот момент ей было 15 лет, а в паспорте говорилось, что она 1993 года рождения. После того, как Шурыгина находила клиентов, они договаривались о месте встречи и спали с ними. В доказательствах также говорится, что Шурыгина хвасталась одному из клиентов, что её дядя смог упечь за решётку обвинённого в изнасиловании Сергея Семёнова.

Опубликованы доказательства, подтверждающие секс несовершеннолетней Шурыгиной за деньги

 

Была также другая схема мошеннических действий со стороны Шурыгиной. Она устраивала автомобильный подставы, прыгая под колёса богатых людей. Наталья Шурыгина выбегала к владельцу авто и требовала деньги для лечения. Были и спонсоры, которые снимали девушке квартиру, где она принимала клиентов, найденных на сайте эскорт-услуг и проституции.

Опубликованы доказательства, подтверждающие секс несовершеннолетней Шурыгиной за деньги

 

Друг Семёнова Илья Анищенко акцентировал внимание на том, что гарантируется анонимность всем клиентам Шурыгиной, которых, по предварительным данным, было более десятка. Пользователи соцсетей после этого усомнились и в правдивости слов Дианы Шурыгиной на передаче «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым, где она прошла детектор лжи.

Опубликованы доказательства, подтверждающие секс несовершеннолетней Шурыгиной за деньги

 

29 января планируется выход нового выпуска «Прямого эфира», в рамках которого отец Шурыгиной расскажет семейные секреты. Кроме того, дизайнер Мария Цигаль рассказала, что сейчас 18-летняя Шурыгина хочет восстановить девственность.
Вещий Олег
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