Марго Робби прокомментировала свою беременность

Известная актриса Марго Робби решила прокомментировать слухи о своей беременности, которые накануне появились в СМИ.

Австралийская кинозвезда Марго Робби решила прекратить распространение слухов в средствах массовой информации. Накануне журналисты сообщали о том, что актриса ожидает ребенка от своего мужчины Тома Акерли. Некоторое время слухи не подтверждались и не опровергались.Чтобы не мучить фанатов вопросом о своей беременности, Марго Робби решила рассказать о своем положении и взаимоотношениях с мужем. Как оказалось, девушка еще не беременна и не ожидает в ближайшее время пополнение в семье. Звезде приходится практически каждые полгода опровергать этот слух.О своем мужчине Робби тоже рассказала журналистам. У семейной пары практически не бывает ссор. Темперамент влюбленных настолько покладистый, что никто из них не любит конфликты. Поэтому в семье практически царит идиллия.Марго Робби - известная австралийская актриса. Особой популярностью 27-летняя кинозвезда начала пользоваться после выхода фильмов «Отряд самоубийц» и «Волк с Уолл-стрит», в которых она сыграла ключевые роли.