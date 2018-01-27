НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

Мнения

НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

Специалисты уверены, что НЛО причастны к природным катаклизмам.

Молящийся гуманоид и странный ландшафт: На Меркурии живёт инопланетная расса

От Редактора

Молящийся гуманоид и странный ландшафт: На Меркурии живёт инопланетная расса

Специалисты продолжают предполагать.

Сюжеты :

На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти
| | Марго Робби прокомментировала свою беременность

Марго Робби прокомментировала свою беременность

Сегодня, 15:29
Известная актриса Марго Робби решила прокомментировать слухи о своей беременности, которые накануне появились в СМИ. 

Марго Робби прокомментировала свою беременность

 

Австралийская кинозвезда Марго Робби решила прекратить распространение слухов в средствах массовой информации. Накануне журналисты сообщали о том, что актриса ожидает ребенка от своего мужчины Тома Акерли. Некоторое время слухи не подтверждались и не опровергались.

Чтобы не мучить фанатов вопросом о своей беременности, Марго Робби решила рассказать о своем положении и взаимоотношениях с мужем. Как оказалось, девушка еще не беременна и не ожидает в ближайшее время пополнение в семье. Звезде приходится практически каждые полгода опровергать этот слух.

О своем мужчине Робби тоже рассказала журналистам. У семейной пары практически не бывает ссор. Темперамент влюбленных настолько покладистый, что никто из них не любит конфликты. Поэтому в семье практически царит идиллия.

Марго Робби - известная австралийская актриса. Особой популярностью 27-летняя кинозвезда начала пользоваться после выхода фильмов «Отряд самоубийц» и «Волк с Уолл-стрит», в которых она сыграла ключевые роли.
Новости по теме
Марго Робби поразила поклонников сексуальным образом
Марго Робби поразила поклонников сексуальным образом

Популярная актриса, известная многим по роли Харли Квинн в фильме «Отряд самоубийц», 27-летняя Марго Робби поразила поклонников сексуальным образом. Для

Николь Кидман и Марго Робби поразили соблазнительной фотоссесией
Николь Кидман и Марго Робби поразили соблазнительной фотоссесией

Одни из самых популярных актрис Голливуда Николь Кидман и Марго Робби приняли участие в совместной соблазнительной фотоссесии для глянцевого журнала Vogue.

Марго Робби появилась на красной дорожке в платье с глубоким декольте
Марго Робби появилась на красной дорожке в платье с глубоким декольте

Главная героиня фильма "Волк с Уолл-Стрит" Марго Робби вышла на красную ковровую дорожку в белом платье с очень глубоким декольте, которое ни сколько не

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости