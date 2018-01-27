Тина Канделаки познакомилась с разумным роботом Софией

Популярная ведущая Тина Канделаки позавтракала вместе с представителями Сбербанка и пообщалась с разумным роботом-женщиной по имени София. В ходе беседы с механизмом теледива выяснила, что София считает себя умнее мужчин.

Видео своего общения с андроидом Тина выложила на своей страничке в Instagram. Ведущая отметила, что София уже умеет гламурно одеваться, о чем говорит ее стильная розовая блузка. Затем Канделаки поинтересовалась, почему механическую девушку обделили волосами. Ей объяснили, что так легче следить за ее функционированием. Под прозрачным покрытием хорошо различимы датчики и микросхемы, которые руководят работой Софии.

Дарья Светозарова

От беседы с роботом у Тины остались самые приятные впечатления. В финале беседы ведущая даже вручила Софии подарок – матрешку – и пригласила ее на чемпионат по футболу. Роботесса согласилась и поблагодарила за подарок. Комментируя один из роликов с участием Софии, Канделаки поинтересовалась у фолловеров, готовы ли они к тому, чтобы София заменила спортивных комментаторов, на что подписчики ответили, что на андроидов лучше сменить футболистов.Большинству поклонников Тины Канделаки София понравилась, нарекание вызвало только отсутствие волос. Однако нашлись такие, которые увидели в андроиде угрозу для человечества. Они помянули цикл фильмов о Терминаторе, картину «Я, робот» и другие киноленты, которые предупреждают об опасности ИИ.