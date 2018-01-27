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| | Тина Канделаки познакомилась с разумным роботом Софией

Тина Канделаки познакомилась с разумным роботом Софией

Сегодня, 15:05
Популярная ведущая Тина Канделаки позавтракала вместе с представителями Сбербанка и пообщалась с разумным роботом-женщиной по имени София. В ходе беседы с механизмом теледива выяснила, что София считает себя умнее мужчин.

Тина Канделаки познакомилась с разумным роботом Софией

 

Видео своего общения с андроидом Тина выложила на своей страничке в Instagram. Ведущая отметила, что София уже умеет гламурно одеваться, о чем говорит ее стильная розовая блузка. Затем Канделаки поинтересовалась, почему механическую девушку обделили волосами. Ей объяснили, что так легче следить за ее функционированием. Под прозрачным покрытием хорошо различимы датчики и микросхемы, которые руководят работой Софии.

 

От беседы с роботом у Тины остались самые приятные впечатления. В финале беседы ведущая даже вручила Софии подарок – матрешку – и пригласила ее на чемпионат по футболу. Роботесса согласилась и поблагодарила за подарок. Комментируя один из роликов с участием Софии, Канделаки поинтересовалась у фолловеров, готовы ли они к тому, чтобы София заменила спортивных комментаторов, на что подписчики ответили, что на андроидов лучше сменить футболистов.

Большинству поклонников Тины Канделаки София понравилась, нарекание вызвало только отсутствие волос. Однако нашлись такие, которые увидели в андроиде угрозу для человечества. Они помянули цикл фильмов о Терминаторе, картину «Я, робот» и другие киноленты, которые предупреждают об опасности ИИ.
Дарья Светозарова
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