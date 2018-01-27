Диана Шурыгина после изнасилования хочет восстановить девственность

Участница передачи «Прямой эфир» с Андреем Малаховым Мария Цигаль рассказала, что Диана Шурыгина после изнасилования от 1 апреля 2016 года хочет вернуть свою девственность. Об этом говорится в официальном сообществе Сергея Семёнова «ВКонтакте».

Вещий Олег

В очередном выпуске «Прямого эфира» с Малаховым на телеканале «Россия 1» появился отец Дианы Шурыгиной. Кто именно рассказал о том, что Шурыгина собирается восстановить себе девственность, на данный момент неизвестно. Пользователи соцсетей считают, что это мог сделать отец Алексей Шурыгин. Он появился в студии «Прямого эфира», что стало настоящим удивлением для многих гостей программы. Дело в том, что у Дианы Шурыгиной контракт с «Первым каналом», но отец уже давно не живёт с матерью скандально известной девушки, поэтому контракт мог и не соблюдаться.Слова дизайнера Марии Цигаль приводит издание VistaNews. В тексте говорится, что тематикой выпуска стало изнасилование Шурыгиной. По мнению девушки, семья из Ульяновска хочет просто получить пиар и заработать деньги на истории об изнасиловании и освобождении обвинённого Сергея Семёнова. Пользователи социальных сетей были шокированы, когда узнали о возможной операции по восстановлению девственности. Хирурги считают, что это невозможно, по крайней мере на территории России. Сама же Шурыгина на данный момент не подтвердила слова Цигаль.