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| | Диана Шурыгина после изнасилования хочет восстановить девственность

Диана Шурыгина после изнасилования хочет восстановить девственность

Сегодня, 14:40
Участница передачи «Прямой эфир» с Андреем Малаховым Мария Цигаль рассказала, что Диана Шурыгина после изнасилования от 1 апреля 2016 года хочет вернуть свою девственность. Об этом говорится в официальном сообществе Сергея Семёнова «ВКонтакте».

Диана Шурыгина после изнасилования хочет восстановить девственность

 

В очередном выпуске «Прямого эфира» с Малаховым на телеканале «Россия 1» появился отец Дианы Шурыгиной. Кто именно рассказал о том, что Шурыгина собирается восстановить себе девственность, на данный момент неизвестно. Пользователи соцсетей считают, что это мог сделать отец Алексей Шурыгин. Он появился в студии «Прямого эфира», что стало настоящим удивлением для многих гостей программы. Дело в том, что у Дианы Шурыгиной контракт с «Первым каналом», но отец уже давно не живёт с матерью скандально известной девушки, поэтому контракт мог и не соблюдаться.

Слова дизайнера Марии Цигаль приводит издание VistaNews. В тексте говорится, что тематикой выпуска стало изнасилование Шурыгиной. По мнению девушки, семья из Ульяновска хочет просто получить пиар и заработать деньги на истории об изнасиловании и освобождении обвинённого Сергея Семёнова. Пользователи социальных сетей были шокированы, когда узнали о возможной операции по восстановлению девственности. Хирурги считают, что это невозможно, по крайней мере на территории России. Сама же Шурыгина на данный момент не подтвердила слова Цигаль.
Вещий Олег
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