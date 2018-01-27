НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

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НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

Специалисты уверены, что НЛО причастны к природным катаклизмам.

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| | Илья Яббаров собирается проверить с помощью ДНК-теста свое отцовство

Илья Яббаров собирается проверить с помощью ДНК-теста свое отцовство

Сегодня, 14:53
Участник шоу «Дом-2», исполнитель шансона Илья Яббаров, хочет пройти ДНК-тест на отцовство. Артист не уверен в том, что Владислава является его родной дочерью. Засомневаться Яббарова заставили его друзья.

Илья Яббаров собирается проверить с помощью ДНК-теста свое отцовство

 

Приятели в один голос заявляют, что Владислава родилась не от него. По словам Яббарова, он проанализировал события собственной жизни и тоже пришел к такому выводу. Артист развелся с супругой несколько лет назад, дабы залечить душевные раны мужчина пришел на проект «Дом-2». У Яббарова складываются сложные отношения с экс-женой. Участник телешоу давно не общался с дочерью, а несколько дней назад обратился к девочке в видео.

По словам Яббарова, результаты ДНК-теста не изменят ничего в его отношении к Владиславе. Мужчина просто хочет доказать, что его экс-супруга изменяла ему. Не все поклонники поддержали данную инициативу. Одни не видят в этом ничего плохого, другие называют попыткой избежать выплаты алиментов. Яббаров называет прохождение ДНК-теста принципиальным вопросом. Некоторые недоброжелатели видят в этих действиях желание заработать популярность за счет дочери.
Домбровский Сергей
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