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| | Мать Дмитриенко не даёт покоя беременной Рапунцель

Мать Дмитриенко не даёт покоя беременной Рапунцель

Сегодня, 14:29
В данный момент между матерью известного участника телепроекта «Дом-2» Дмитрия Дмитриенко и его беременной девушкой Ольгой Рапунцель не утихают разногласия, которые не дают ни секунды покоя участнику телестройки.

Мать Дмитриенко не даёт покоя беременной Рапунцель

 

Рапунцель объяснила, что Людмила Григорьевна не является родной матерью Дмитрия, став его опекуном лишь после того, как скончалась её сестра, являвшаяся родной матерью Дмитриенко. По словам беременной Ольги, в каждом разговоре Людмила старается упрекнуть её и обвинить во всех бедах, которые возникают в отношениях молодой пары. Также Рапунцель заметила, что в поведении Людмилы Григорьевны прослеживается некая одержимость Дмитрием, так как она проявляет излишнюю заботу, вмешиваясь в личные дела семейной пары.

 

Ольга Рапунцель очень обеспокоена тем, что будущая внучка Людмилы, которая вскоре должна появиться на свет, будет нелюбима её бабушкой, так как за всё время, что Ольга провела в весьма «интересном» положении, та ни разу не поинтересовалась состоянием её здоровья.
Александр Вест
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