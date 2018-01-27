Неадекватная речь Даны Борисовой свидетельствует о проблемах с психикой

Данный пост должен был стать своеобразной пиар-акцией небольшой кофейни, однако Борисова не смогла написать нормальный рекламный пост, поскольку ее мысли были разрозненными и лишенными логики.
Неадекватная речь Даны Борисовой свидетельствует о проблемах с психикойСегодня, 14:17
Популярная российская телеведущая Дана Борисова вступила в словесную перепалку с Алёной Кравец в сети микроблогов Instagram. Дана указала на то, что Алёна не в
Известная российская артистка Дана Борисова наконец проводит время со своей дочкой. Однако, в семье Даны назревает очередной скандал из-за того, что её маме не
Российская телеведущая Дана Борисова недавно вернулась из Таиланда, где лечилась от наркотической зависимости и проходила курс реабилитации. Знаменитость