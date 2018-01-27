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| | Неадекватная речь Даны Борисовой свидетельствует о проблемах с психикой

Неадекватная речь Даны Борисовой свидетельствует о проблемах с психикой

Сегодня, 14:17
Российская телеведущая Дана Борисов, страдавшая от алкогольной зависимости, недавно завершила курс реабилитации, однако ее психика в результате всех манипуляций серьезно пострадала. К такому выводу пришли подписчики, изучив ее последний пост в соцсети Instagram.

Неадекватная речь Даны Борисовой свидетельствует о проблемах с психикой

 

Данный пост должен был стать своеобразной пиар-акцией небольшой кофейни, однако Борисова не смогла написать нормальный рекламный пост, поскольку ее мысли были разрозненными и лишенными логики.

Неадекватная речь Даны Борисовой свидетельствует о проблемах с психикой
Под своим снимком со стаканчиком кофе Борисова разместила сообщение, начало которого звучало вполне приемлемо, поскольку она рекомендует рекламируемое ей заведение как одно из самых достойных в столице. Но после этого телеведущую понесло, так как она начала рассуждать о своей стройности, а затем делать двусмысленные намеки в адрес своего друга, Никиты Лушникова.

Пойда Анна
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