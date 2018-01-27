Певица Нюша представила фанатам свой новый трек

Певица Нюша поделилась с поклонниками в Instagram своим новым треком. Артистка назвала его «Ночь» и написала, что прослушать его можно непосредственно в ее профиле.

27-летнюю Ирину Шурочкину знают под псевдонимом Нюша. Поклонники любят ее творчество, и в очередной раз исполнительница не упустила шанс их порадовать. Ее новую песню прослушали более 206 тысяч пользователей соцсети. Большинству фанатов композиция понравилась и они даже изъявили желание поставить ее на звонок. «», - писали они в комментариях.

Дарья Светозарова

Фолловеры отметили, что с нетерпением ждут клипа на песню, а также поздравили любимицу с премьерой. Некоторые поинтересовались, как отнесся к фото на обложке муж Нюши Игорь Сивов. На обложке к треку артистка лежит на капоте машины с неким брутальным мачо.