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| | Певица Нюша представила фанатам свой новый трек

Певица Нюша представила фанатам свой новый трек

Сегодня, 14:05
Певица Нюша поделилась с поклонниками в Instagram своим новым треком. Артистка назвала его «Ночь» и написала, что прослушать его можно непосредственно в ее профиле.

Певица Нюша представила фанатам свой новый трек

 

27-летнюю Ирину Шурочкину знают под псевдонимом Нюша. Поклонники любят ее творчество, и в очередной раз исполнительница не упустила шанс их порадовать. Ее новую песню прослушали более 206 тысяч пользователей соцсети. Большинству фанатов композиция понравилась и они даже изъявили желание поставить ее на звонок. «Крутая песня, просто бомобовская и очень позитивная», - писали они в комментариях.

Певица Нюша представила фанатам свой новый трек

 

Фолловеры отметили, что с нетерпением ждут клипа на песню, а также поздравили любимицу с премьерой. Некоторые поинтересовались, как отнесся к фото на обложке муж Нюши Игорь Сивов. На обложке к треку артистка лежит на капоте машины с неким брутальным мачо.
Дарья Светозарова
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