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НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

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| | «Русская Кардашьян» покорила фанатов полуобнажённой грудью

«Русская Кардашьян» покорила фанатов полуобнажённой грудью

Сегодня, 13:59
Популярная российская блогерша и модель Анастасия Квитко, известная также как «Русская Кардашьян», порадовала своих фанатов очередным пикантным снимком, опубликованным на её странице в Instagram.

«Русская Кардашьян» покорила фанатов полуобнажённой грудью

 

В своём официальном Instagram-аккаунте c помощью раздела «Истории» Квитко разместила временную публикацию, в которой она запечатлена в салоне ювелирных украшений. Анастасия не раз замечала, что она привыкла баловать себя только алмазами, добытыми в Якутии. На опубликованном снимке модель показала украшения на своей правой руке, однако, не они привлекли всеобщее внимание. Множество фанатов Квитко в комментариях отметили, что её красота не сравнится с якутскими бриллиантами, так как Анастасия во многом превосходит их изящество и уникальность.

«Русская Кардашьян» покорила фанатов полуобнажённой грудью

 

В комментариях помимо лестных отзывов также появились и критические замечания по поводу живота Анастасии, который, несмотря на её попытки втянуть его, всё равно смотрелся довольно дряблым и рыхлым, что не понравилось многим подписчикам модели.
Александр Вест
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