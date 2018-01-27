НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

Мнения

НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

Специалисты уверены, что НЛО причастны к природным катаклизмам.

Молящийся гуманоид и странный ландшафт: На Меркурии живёт инопланетная расса

От Редактора

Молящийся гуманоид и странный ландшафт: На Меркурии живёт инопланетная расса

Специалисты продолжают предполагать.

Сюжеты :

На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти
| | Мария Лиман выложила в Сеть эротическое фото в тайском бассейне

Мария Лиман выложила в Сеть эротическое фото в тайском бассейне

Сегодня, 13:47
Популярная модель Мария Лиман снова очаровала своих поклонников откроенным снимком. На сей раз звезда Playboy сфотографировалась в бассейне в Таиланде абсолютно обнаженной. В сопровождении к фото модель написала, что перед сном собирается помыть ножки.

Мария Лиман выложила в Сеть эротическое фото в тайском бассейне

 

Поклонники остались довольны публикацией. Фото оказалось достаточно откровенным, чтобы фанаты разглядели Марию Лиман во всей красе, но поза девушки скрыла все самые откровенные участи тела. Это только подстегнуло фантазию созерцателей. «Чистый секс», - писали они. Один из комментаторов поинтересовался у Марии, не тяжело ли ей держать грудь, намекая на то, что прелести девушки внушительных размеров. На снимке Лиман поддерживает бюст руками. Другие же раскритиковали модель за то, что она никак не избавится от челки.

Мария Лиман выложила в Сеть эротическое фото в тайском бассейне

 

Остальные предпочли абстрагироваться от Марии и начали спрашивать, какая вода в бассейне. Они выразили желание так же искупаться в прозрачной чистой воде. Всего снимок лайкнули больше девяти тысяч фолловеров.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Модель Playboy Мария Лиман опубликовала снимки с обнаженной фотосессии в горах
Модель Playboy Мария Лиман опубликовала снимки с обнаженной фотосессии в горах

Модель Playboy Мария Лиман вернулась с фотосессии. которая состоялась в пейзажах гор Нальчика. Лиман поделилась с поклонниками свежими фотографиями, на которых

Модель Playboy Мария Лиман встретила Первомай в шубе и бюстгальтере
Модель Playboy Мария Лиман встретила Первомай в шубе и бюстгальтере

Модель Playboy, 23-летняя Мария Лиман, встретила Первомай в необычной обстановке. Звезда сфотографировалась на фоне возвышенностей в Приэльбрусье.

Модель Playboy Мария Лиман восхитила фанатов новыми фото
Модель Playboy Мария Лиман восхитила фанатов новыми фото

Модель Мария Лиман из Ростова, снимающаяся для издания Playboy, восхитила своих поклонников новыми соблазнительными снимками. Красавица отправилась в горный

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости