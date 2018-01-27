Мария Лиман выложила в Сеть эротическое фото в тайском бассейне

Популярная модель Мария Лиман снова очаровала своих поклонников откроенным снимком. На сей раз звезда Playboy сфотографировалась в бассейне в Таиланде абсолютно обнаженной. В сопровождении к фото модель написала, что перед сном собирается помыть ножки.

Поклонники остались довольны публикацией. Фото оказалось достаточно откровенным, чтобы фанаты разглядели Марию Лиман во всей красе, но поза девушки скрыла все самые откровенные участи тела. Это только подстегнуло фантазию созерцателей. «Чистый секс», - писали они. Один из комментаторов поинтересовался у Марии, не тяжело ли ей держать грудь, намекая на то, что прелести девушки внушительных размеров. На снимке Лиман поддерживает бюст руками. Другие же раскритиковали модель за то, что она никак не избавится от челки.

Дарья Светозарова

Остальные предпочли абстрагироваться от Марии и начали спрашивать, какая вода в бассейне. Они выразили желание так же искупаться в прозрачной чистой воде. Всего снимок лайкнули больше девяти тысяч фолловеров.