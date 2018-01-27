«Слишком шатает»: Яну Рудковскую раскритиковали за немодельную походку

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, пребывая в Париже на Неделе моды, продефилировала перед журналистами, выставив позже видео этого в Instagram. Однако поклонники раскритиковали знаменитость, отметив, что походка у неё совсем не модельная и шатающаяся.

Яна Рудковская – большая поклонница высокой моды, потому и в Париже она решила посетить показы от известных дизайнеров. Продюсера настолько поразил дух подиума, что она и сама прошлась по улице, как модель. Подписчики оценили красоту и стиль её наряда, отметив, что он подобран очень удачно. Обувь немного не понравилась, поскольку ноги стали казаться больше. Однако больше всего претензий вызвала походка, как сообщает VladTime.

По словам подписчиков, Яна Рудковская была очень напряжена и скованна, не держала осанку и ступала не естественно. Также их поразило, что продюсер выглядела очень грустной, не улыбается. Поклонники посоветовали продюсеру дарить такую атмосферу, как той фотографией , где она была названа «настоящей студенткой». Он показывал и молодость, и красоту, и это также был образ, игра, но более удачный, чем попытка побыть моделью.

Ирина Летинская