Николас Кейдж стал жертвой приложения для создания порнороликов

Приложение, которое позволяет создавать ролики откровенного содержания с любыми звездами Голливуда, неожиданно нашло новое применение. Его обнаружили пользователи Reddit. Новые возможности юзеры решили испытать на Николасе Кейдже.

Творцы видеоэксперимента заявили, что никто не удивился, почему Ник был первым. Теперь очередь за другими звездами, осталось только придумать и обсудить новые идеи для трейлеров.

Дарья Светозарова

Выяснилось, что лицо Кейджа можно вклеить в любой фильм. Чтобы доказать свою теорию, один из пользователей вставил лик актера в киноленту о Джеймсе Бонде. Ролик получил ошеломительный успех. Это заставило авторов подумать о новых экспериментах.