Николас Кейдж стал жертвой приложения для создания порнороликов

Выяснилось, что лицо Кейджа можно вклеить в любой фильм. Чтобы доказать свою теорию, один из пользователей вставил лик актера в киноленту о Джеймсе Бонде. Ролик получил ошеломительный успех. Это заставило авторов подумать о новых экспериментах.
Николас Кейдж стал жертвой приложения для создания порнороликовСегодня, 13:11
Николас Кейдж, известный голливудский актер, приехал в Софию, столицу Болгарии, для того, чтобы принять участие в съемках фильма «211». Там совершил неудачный
Известнейший американский киноактер Николас Кейдж неожиданно посетил фестиваль, посвященный ему самому - C4GED 4-EVER. Он прошел в Остине (штат Техас) в
В сети Instagram появилось новое приложение для создания видео по принципу GIF-анимации. Софт под названием Boomerang поможет пользователю создавать короткие