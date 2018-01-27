НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

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НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

Специалисты уверены, что НЛО причастны к природным катаклизмам.

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| | Николас Кейдж стал жертвой приложения для создания порнороликов

Николас Кейдж стал жертвой приложения для создания порнороликов

Сегодня, 13:11
Приложение, которое позволяет создавать ролики откровенного содержания с любыми звездами Голливуда, неожиданно нашло новое применение. Его обнаружили пользователи Reddit. Новые возможности юзеры решили испытать на Николасе Кейдже.

Николас Кейдж стал жертвой приложения для создания порнороликов

 

Выяснилось, что лицо Кейджа можно вклеить в любой фильм. Чтобы доказать свою теорию, один из пользователей вставил лик актера в киноленту о Джеймсе Бонде. Ролик получил ошеломительный успех. Это заставило авторов подумать о новых экспериментах.

 
Творцы видеоэксперимента заявили, что никто не удивился, почему Ник был первым. Теперь очередь за другими звездами, осталось только придумать и обсудить новые идеи для трейлеров.

Дарья Светозарова
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