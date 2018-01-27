Рома Зверь по суду получил 500 тысяч рублей за украденную у него песню

Роман Билык солист и основатель группы «Звери» из Таганрога три года боролся за восстановление справедливости с кинокомпанией Central Partnership, которая нарушила его авторские права. Она нелегально использовала его композицию «Южная ночь» в качестве саундтрека к картине «Выпускной», не получив разрешение автора.

Пойда Анна

Судебный процесс, начавшийся еще 2014 году, завершился лишь недавно в пользу исполнителя, который сообщал о ходе процесса фанатам на своих страницах в различных социальных сетях. Рома Зверь порадовал своих подписчиков сообщением о торжестве справедливости, так как арбитражный суд удовлетворил иск музыканта, обязав представителей кинокомпании, выплатить ему компенсацию.Однако солист рок-бенда Рома Зверь изначально рассчитывал на более солидный куш, намереваясь потребовать от своих обидчиков 1,5 миллиона долларов, однако суд счел такую сумму необоснованно большой, присудив организации выплатить Билыку 500 тысяч рублей.