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| | Ирина Шейк поразила фанатов полуобнаженным снимком

Ирина Шейк поразила фанатов полуобнаженным снимком

Сегодня, 12:50
Известная российская актриса и супермодель Ирина Шейк в очередной раз порадовала фанатов весьма эротичным снимком, опубликованным в Instagram. В этот раз девушка снялась в полупрозрачном боди черного цвета, подчеркивающем её бесподобную фигуру.

Ирина Шейк поразила фанатов полуобнаженным снимком

 

Многочисленные фанаты Ирины Шейк, которых в её Instagram-аккаунте числится уже более 9 миллионов, весьма позитивно отреагировали на очередную публикацию супермодели. Ирина не часто радует своих подписчиков слишком откровенными снимками, публикуя лишь значимые моменты из её личной жизни, или обложки журналов, на которых она появляется. Однако, в этот раз поклонникам Шейк повезло увидеть её полуобнаженное тело на фотографии, на которой супруга Брэдли Купера запечатлела себя в полупрозрачном одеянии черного цвета.

Ирина Шейк поразила фанатов полуобнаженным снимком

 

Менее чем за сутки публикация российской супермодели набрала более 500 тысяч лайков, а в многочисленных комментариях к записи комплименты красавице оставляли не только российские фанаты Ирины Шейк, но и множество зарубежных пользователей.
Александр Вест
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