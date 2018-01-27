НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

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НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

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| | Разин выложил в Сеть архивное фото пышнотелой Пугачевой

Разин выложил в Сеть архивное фото пышнотелой Пугачевой

Сегодня, 12:39
Продюсер некогда знаменитой группы «Ласковый май» Андрей Разин поделися с подписчиками в Instagram очередным архивным фото из своей коллекции. На очередном снимке изображена Примадонна вместе с Филиппом Киркоровым и Владимиром Пресняковым. Снимок датирован 1995 годом, что дает поклонникам возможность увидеть, как выглядели кумиры миллионов более 20 лет назад.

Разин выложил в Сеть архивное фото пышнотелой Пугачевой

 

Фоловеры Разина «прошлись» по всем героям фотоснимка, но больше всех досталось Алле Борисовне. Фанатам не понравилось, какой была знаменитость 23 года назад. Не оценили подписчики ни пышных форм Пугачевой, ни ее красного платья, которое визуально еще больше ее полнило, но самым отталкивающим показался им второй подбородок кумира, который портил и без того неприятное впечатление.

 

Пользователи сошлись на том, что сейчас артистка выглядит моложе и привлекательней, несмотря на свой солидный возраст – 68 лет. Женщина состоит в браке с молодым ведущим и юмористом Максимом Галкиным и воспитывает очаровательных двойняшек – Гарри и Лизу. При этом артистка внимательно следит за модными тенденциями, носит джинсы, короткие платья и забыла о своих «балахонах», долгое время бывших неотъемлемой частью ее образа.
Дарья Светозарова
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