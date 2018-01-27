НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

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НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

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| | Бузова опозорилась перед фанатами из-за незнания римских цифр

Бузова опозорилась перед фанатами из-за незнания римских цифр

Сегодня, 12:25
Ольга Бузова в очередной раз знатно рассмешила своих многочисленных поклонников, опубликовав видеоролик в Instagram. Однако, в этот раз причиной смеха фанатов певицы стали не шутки телеведущей, а её неграмотность.

Бузова опозорилась перед фанатами из-за незнания римских цифр

 

В сети микроблогов Instagram в своём аккаунте с помощью раздела «Истории» Ольга Бузова обнародовала видеообращение, в котором пригласила всех желающих граждан Йошкар-Олы посетить спектакль, в котором она сама примет непосредственное участие. В своём обращении к поклонникам Бузова написала, что спектакль состоится в Доме культуры ХХХ-летия Победы. Многие пользователи не могли поверить увиденному, замечая, что в 30 лет певица допустила подобную оплошность. Заметим, многочисленные поклонники певицы в комментариях заявили, что долгое время они защищали Ольгу от высказываний, порочащих её интеллект, однако, этот случай заставил их усомниться в её умственных способностях.

В комментариях к видео фанаты Бузовой также порекомендовали Ольге подтянуть знания римских цифр и проверять написанное перед публикацией, которую увидят миллионы пользователей.
Александр Вест
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