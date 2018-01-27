В преддверии премьеры фильма «Селфи», которая состоится 1 февраля, журналисты взяли интервью у российского актера Константина Хабенского. Артист поделился информацией о своем сотрудничестве с американской звездой Брэдом Питтом.

Домбровский Сергей

Хабенского пригласили на съемки картины «Война миров Z». В этой ленте принимал участие Брэд Питт. Российский актер снялся в эпизоде «Битва за Москву». В последний момент режиссер Марк Форстер изменил концовку фильма, в итоге игру Хабенского никто не увидел. Российский артист расстроился по этому поводу. Хабенскому обидно, так как он потратил два месяца своей жизни на участие в эпизоде, но все оказалось напрасным. Российский актер ценит опыт общения с Брэдом Питтом. Особенно Хабенскому запомнилось то, как они с голливудской звездой начали фантазировать по поводу продолжения картины.Российский артист с возрастом начал ценить время больше, нежели в молодости. Хабенский обиделся на коллег Брэда Питта за то, что они вырезали эпизод с его участием. Причиной этому стали кровавые сцены. В последствии фильм разрешили смотреть детям старше 12 лет. Хабенский все равно не считает время, проведенное на съемках «Войны миров Z» потраченным впустую, так как он общался на ломанном иностранном языке с американским коллегой и получал от этого удовольствие.