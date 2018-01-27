Актер из «Титаника» и через 20 лет получает гонорары за съемки

Актер Рис Томпсон, который сыграл в кинофильме «Титаник» ирландского мальчика, до сих пор получает гонорары. Фильм вышел в прокат двадцать лет назад, но Рис и сейчас ежегодно получает до 300 долларов ежегодно.

Такая сумма набегает благодаря демонстрации этой киноленты в кинотеатрах и продажи ее на DVD. В контракте прописано, что актеры, сыгравшие второстепенные роли вместо разового гонорара получают проценты от показа «Титаника» и реализации дисков с этим фильмом. Отмечается, что сроки не ограничивались. Поэтому даже спустя два десятилетия актеры, снявшиеся в эпизодах, могут рассчитывать на небольшие выплаты.

Дарья Светозарова

Рис Томпсон появился всего в трех сценах в роли маленького мальчика из Ирландии. Его вознаграждение невелико, но Рис оказался не слишком удачлив в актерской профессии и рад даже такому небольшому доходу. Актер понимает, что пик популярности картины давно в прошлом, и гонорар за «Титаник» для него всегда приятная неожиданность. Стоит отметить, что 25-летний Томпсон не испытывает острой нужды в деньгах – он трудится на посту директора по маркетингу в парке отдыха в штате Юта.