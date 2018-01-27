НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

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НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

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| | Сын Олега Табакова продал ресторанный бизнес в Москве

Сын Олега Табакова продал ресторанный бизнес в Москве

Сегодня, 11:45
Известный российский предприниматель и актер Антон Табаков отказывается от ведения ресторанного бизнеса в Москве. Его младшие дочери находятся во Франции, и бизнесмен хочет уделять больше внимания семье.

Сын Олега Табакова продал ресторанный бизнес в Москве

 

По словам Антона Табакова, он начал свою профессиональную деятельность в шесть лет. В 1966 году мальчик снялся в первом фильме и получил хорошие деньги за свою работу. Антон Табаков в юном возрасте снялся в фильме «Тимур и его команда», где исполнил главную роль. Его отец, знаменитый актер Олег Табаков, поддерживал инициативу сына. Впоследствии Антон Табаков решил изменить свою судьбу, отказался от съемочных площадок и решил заняться бизнесом. Ему удалось заработать приличный капитал за долгие годы плодотворной деятельности и теперь предприниматель может позволить себе продать ресторанный бизнес в Москве и безбедно жить в Париже.

Дочь Антона Табакова Маруся учится в школе, а младшая Антонина ходит в детский садик. Бизнесмен решил заняться воспитанием детей. Сейчас они много времени проводят вместе, разговаривают на разные темы и стараются делиться друг с другом всем. Старшие дочери бизнесмена живут в Лондоне.
Домбровский Сергей
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