Сын Олега Табакова продал ресторанный бизнес в Москве

Известный российский предприниматель и актер Антон Табаков отказывается от ведения ресторанного бизнеса в Москве. Его младшие дочери находятся во Франции, и бизнесмен хочет уделять больше внимания семье.

Домбровский Сергей

По словам Антона Табакова, он начал свою профессиональную деятельность в шесть лет. В 1966 году мальчик снялся в первом фильме и получил хорошие деньги за свою работу. Антон Табаков в юном возрасте снялся в фильме «Тимур и его команда», где исполнил главную роль. Его отец, знаменитый актер Олег Табаков, поддерживал инициативу сына. Впоследствии Антон Табаков решил изменить свою судьбу, отказался от съемочных площадок и решил заняться бизнесом. Ему удалось заработать приличный капитал за долгие годы плодотворной деятельности и теперь предприниматель может позволить себе продать ресторанный бизнес в Москве и безбедно жить в Париже.Дочь Антона Табакова Маруся учится в школе, а младшая Антонина ходит в детский садик. Бизнесмен решил заняться воспитанием детей. Сейчас они много времени проводят вместе, разговаривают на разные темы и стараются делиться друг с другом всем. Старшие дочери бизнесмена живут в Лондоне.