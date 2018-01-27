Балетмейстер Михаил Барышников отмечает свой 70-й день рождения

Известнейший отечественный балетмейстер Михаил Барышников сегодня, 27 января, отмечает свой 70-й день рождения. Михаил, покинув СССР, так и не вернулся на свою родину, занимаясь творческой деятельностью за границей.

Александр Вест

Появившись на свет в семье офицера, Михаил Боярышников начал увлекаться балетным искусством ещё со школьной поры. Окончив Рижское хореографическое училище, он продолжил оттачивать своё мастерство в Ленинградском театре оперы и балета, который организовывал гастроли своей труппы во многих странах мира. Побывав в Канаде во время очередного гастрольного тура, талант Михаила был замечен, в связи с чем ему предложили заниматься профессиональной деятельностью за границей. Без раздумий Барышников покинул родину и больше не возвращался.В данный момент известный балетмейстер имеет гражданство Латвии, где с тремя детьми и любимой супругой празднует свой 70-й день рождения. На вопросы журналистов о том, испытывает ли он ностальгию по родным местам, он отвечает всегда отрицательно.