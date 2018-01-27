Роберт Де Ниро открывает отель для взрослых

Известный голливудский актёр Роберт Де Ниро рассказал о своих планах поучаствовать в отельном бизнесе. Уже в нынешнем году он планирует открыть отель для взрослых на юге Испании.

Александр Вест

Уже в марте нынешнего года в испанском городе Нобу Матсухиса планируется открытие эксклюзивного отеля для взрослых под названием Nobu Hotel Marbella. По предварительным данным, пребывание в отеле Де Ниро обойдётся клиентам весьма недешево, так как за одну ночь в эксклюзивной гостинице будут просить до 2 тысяч евро, а наиболее бюджетный вариант номера обойдётся посетителям в 250 евро. Заметим, актёр не зря выбрал именно этот город, так как на юге Испании город Нобу Матсухиса славится своими незабываемыми пейзажами и живописной природой.Прямо на территории отеля, по планам Роберта Де Ниро, будет действовать ночной клуб, а также все посетители смогут воспользоваться открытой террасой, где будут проходить различные развлекательные мероприятия.