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| | Роберт Де Ниро открывает отель для взрослых

Роберт Де Ниро открывает отель для взрослых

Сегодня, 11:05
Известный голливудский актёр Роберт Де Ниро рассказал о своих планах поучаствовать в отельном бизнесе. Уже в нынешнем году он планирует открыть отель для взрослых на юге Испании.

Роберт Де Ниро открывает отель для взрослых

 

Уже в марте нынешнего года в испанском городе Нобу Матсухиса планируется открытие эксклюзивного отеля для взрослых под названием Nobu Hotel Marbella. По предварительным данным, пребывание в отеле Де Ниро обойдётся клиентам весьма недешево, так как за одну ночь в эксклюзивной гостинице будут просить до 2 тысяч евро, а наиболее бюджетный вариант номера обойдётся посетителям в 250 евро. Заметим, актёр не зря выбрал именно этот город, так как на юге Испании город Нобу Матсухиса славится своими незабываемыми пейзажами и живописной природой.

Прямо на территории отеля, по планам Роберта Де Ниро, будет действовать ночной клуб, а также все посетители смогут воспользоваться открытой террасой, где будут проходить различные развлекательные мероприятия.
Александр Вест
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