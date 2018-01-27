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| | Елена Захарова удивила фанатов фигурой после родов на "Золотом орле"

Елена Захарова удивила фанатов фигурой после родов на "Золотом орле"

Сегодня, 10:55
Известная российская актриса кино и театра Елена Захарова, недавно ставшая матерью, сумела поразить своих многочисленных поклонников, продемонстрировав великолепную фигуру. Многие фанаты не могли поверить, что спустя после родов актриса приобретёт былую фигуру.

Елена Захарова удивила фанатов фигурой после родов на "Золотом орле"

 

Накануне прошла официальная церемония вручения престижной кинопремии под названием «Золотой орёл», в числе гостей которой значилась и Елена Захарова. Появившись на церемонии, актриса стала центром внимания многих известных личностей и журналистов, которые не могли поверить в то, что недавно Елена родила. Объективы многочисленных фотокамер были направлены на Захарову, облачённую в платье, облегающее её фигуру полупрозрачными волокнами узорной ткани.

 

Став мамой лишь в декабре прошлого года, актриса уже не стесняется демонстрировать былую фигуру, отчего у её многочисленных поклонников появились вопросы относительно рецепта красоты и стройности. Сама Захарова заявила, что не делает ничего экстраординарного, питаясь лишь тем, что позволяют врачи в период кормления грудничка.
Александр Вест
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