Елена Захарова удивила фанатов фигурой после родов на "Золотом орле"

Накануне прошла официальная церемония вручения престижной кинопремии под названием «Золотой орёл», в числе гостей которой значилась и Елена Захарова. Появившись на церемонии, актриса стала центром внимания многих известных личностей и журналистов, которые не могли поверить в то, что недавно Елена родила. Объективы многочисленных фотокамер были направлены на Захарову, облачённую в платье, облегающее её фигуру полупрозрачными волокнами узорной ткани.
Став мамой лишь в декабре прошлого года, актриса уже не стесняется демонстрировать былую фигуру, отчего у её многочисленных поклонников появились вопросы относительно рецепта красоты и стройности. Сама Захарова заявила, что не делает ничего экстраординарного, питаясь лишь тем, что позволяют врачи в период кормления грудничка.