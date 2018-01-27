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| | Первая супруга Мулявина лишилась зрения после измены мужа

Первая супруга Мулявина лишилась зрения после измены мужа

Сегодня, 10:35
К 15-летней годовщине со дня смерти худрука и солиста ансамбля «Песняры» Владимира Мулявина его старшая дочь Марина выпустила в свет книгу-мемуары. В ней она рассказала о жизни ее родителей и о загадочном пророчестве, которое сбылось спустя положенный срок.

Первая супруга Мулявина лишилась зрения после измены мужа

 

В книге дочери артиста речь идет не только о семенной жизни Мулявина и его первой жены Лидии Кармальской, родившей ему двоих детей, но и о разводе, который последовал, несмотря на все попытки женщины спасти брак. После этого певец еще дважды отправлялся в ЗАГС - со Светланой Слизской и Светланой Пенкиной, однако оба эти союза также распались.

 

Первая супруга Мулявина лишилась зрения после измены мужа



Дочь Кармальской и Мулявина поведала, что даже после развода родители сохранили хорошие отношения, поскольку ее отец иногда даже оставался ночевать в квартире у первой жены, которая так более и не вышла замуж, оставшись ему верна до конца дней.

Кроме того, Марина вспомнила о предсказании подруги матери Анны Арго, которая пророчила ей одиночество и слепоты. В итоге так и произошло, так как после ухода из семьи Мулявина женщина лишилась зрения.
Пойда Анна
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