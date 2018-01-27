На шоу «Ты супер!» Стаса Пьеху заменит Сергей Лазарев

Воспитанники детских домов получают шанс пробиться на большую сцену, поучаствовав в данном телепроекте, жюри которого представлено звёздами эстрады первой величины. Уже в следующем выпуске телезрители не увидят в составе жюри Стаса Пьеху, на замену которому придёт не менее известный исполнитель Сергей Лазарев. Некоторые поклонники проекта выразили искреннюю радость относительно данных перемен. По их словам, Лазарев имеет больше опыта в этой сфере, так как сам не раз участвовал в подобных мероприятиях и знает, каково на сцене участникам телепроекта.
Также многие фанаты данного телешоу заметили, что Сергей Лазарев станет более объективным членом жюри в связи с тем, что сам поучаствовал в таких известных шоу как: «Голос страны», а также «Хочу к Меладзе».