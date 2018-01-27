На шоу «Ты супер!» Стаса Пьеху заменит Сергей Лазарев

В популярном телевизионном шоу под названием «Ты супер!» произойдут некоторые изменения в составе жюри. Как выяснилось, известный российский певец Сергей Лазарев придёт на замену Стасу Пьехе, который больше не будет судьёй проекта.

Александр Вест

Воспитанники детских домов получают шанс пробиться на большую сцену, поучаствовав в данном телепроекте, жюри которого представлено звёздами эстрады первой величины. Уже в следующем выпуске телезрители не увидят в составе жюри Стаса Пьеху, на замену которому придёт не менее известный исполнитель Сергей Лазарев. Некоторые поклонники проекта выразили искреннюю радость относительно данных перемен. По их словам, Лазарев имеет больше опыта в этой сфере, так как сам не раз участвовал в подобных мероприятиях и знает, каково на сцене участникам телепроекта.Также многие фанаты данного телешоу заметили, что Сергей Лазарев станет более объективным членом жюри в связи с тем, что сам поучаствовал в таких известных шоу как: «Голос страны», а также «Хочу к Меладзе».