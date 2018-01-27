Виктория Лопырева призналась, что для неё значит штамп в паспорте

Известная светская дива и посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева рассказала журналистам о том, что что штамп в её паспорте никогда не имел для неё огромного значения. Модель добавила, что единственное, о чём она всегда мечтала – это много детей в её семье.

Александр Вест

Несмотря на довольно плотный рабочий график, «Мисс Россия 2003» находит время и для обустройства своей семейной жизни. Летом прошлого года многочисленные СМИ заполнили сообщения о том, что состоялась долгожданная помолвка Николая Баскова и Виктории Лопыревой. Известный певец попросил стать его свидетелем на предстоящей свадьбе самого Рамзана Кадырова, являющегося главой Чеченской Республики. Однако свадьбе, назначенной на 5 октября, так и не суждено было случиться из-за того, что Басков в то время скорбел по своему умершему дедушке.Влюблённая пара отметила, что долгожданная церемония бракосочетания должна состояться уже в нынешнем году, пояснив, что и Лопырева, и Басков, находятся в плотном рабочем графике и перед свадьбой нужно всё тщательно распланировать.