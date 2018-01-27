Самбурская объяснила, как вести себя при встрече со своими бывшими

Известная российская актриса кино и театра Настасья Самбурская поведала о том, какой стратегии поведения стоит придерживаться при встрече со своим бывшим возлюбленным. Фанаты знаменитости были удивлены странному перевоплощению своей любимицы.

В официальном Instagram-аккаунте Настасьи Самбурской появился юмористический видеоролик, который знатно рассмешил большинство её подписчиков, их у неё в микроблоге насобиралось уже более девяти миллионов. В опубликованном видео Настасья, переодетая в старомодные вещи, в очках и парике, рассказывает о том, что следует предпринять, если произошла встреча с бывшим. Согласно сценарию, ведущая телепередачи «Ревизорро» даёт советы, как не упасть лицом в грязь перед бывшим возлюбленным, однако, в коротких зарисовках происходит совсем противоположное.

Александр Вест

Многие поклонники Настасьи Самбурской в комментариях к ролику поблагодарили актрису за проявленный креатив и отменное чувство юмора, а также шутливо пообещали выполнить все указания «Кузьминичной», в образе которой предстала актриса.