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НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

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| | Самбурская объяснила, как вести себя при встрече со своими бывшими

Самбурская объяснила, как вести себя при встрече со своими бывшими

Сегодня, 09:40
Известная российская актриса кино и театра Настасья Самбурская поведала о том, какой стратегии поведения стоит придерживаться при встрече со своим бывшим возлюбленным. Фанаты знаменитости были удивлены странному перевоплощению своей любимицы.

Самбурская объяснила, как вести себя при встрече со своими бывшими

 

В официальном Instagram-аккаунте Настасьи Самбурской появился юмористический видеоролик, который знатно рассмешил большинство её подписчиков, их у неё в микроблоге насобиралось уже более девяти миллионов. В опубликованном видео Настасья, переодетая в старомодные вещи, в очках и парике, рассказывает о том, что следует предпринять, если произошла встреча с бывшим. Согласно сценарию, ведущая телепередачи «Ревизорро» даёт советы, как не упасть лицом в грязь перед бывшим возлюбленным, однако, в коротких зарисовках происходит совсем противоположное.

Самбурская объяснила, как вести себя при встрече со своими бывшими

 

Многие поклонники Настасьи Самбурской в комментариях к ролику поблагодарили актрису за проявленный креатив и отменное чувство юмора, а также шутливо пообещали выполнить все указания «Кузьминичной», в образе которой предстала актриса.
Александр Вест
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