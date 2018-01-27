Популярный отечественный музыкант Дмитрий Маликов во второй раз стал отцом. Сын певца, жизнь которому подарила суррогатная мать, появился на свет в одной из клиник Санкт-Петербурга.

Александр Вест

Во второй раз Дмитрий Маликов стал отцом ещё в минувшую среду, 24 января. Его сын появился на свет в петербургской клинике, предоставляющей широкий спектр услуг по репродуктивной медицине. В социальных сетях многочисленные поклонники музыканта выразили свою любовь и поддержку в честь столь знаменательного события в жизни Дмитрия Маликова.Также во многих аккаунтах певца в соцсетях его фанаты поинтересовались, почему он с супругой решил воспользоваться услугами суррогатной матери. Сам исполнитель всё ещё не отвечает на подобные запросы, так как, по словам Маликова, ему предстоит осознать всю серьёзность ситуации и многое переосмыслить в своей жизни.