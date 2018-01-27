НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

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НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

Специалисты уверены, что НЛО причастны к природным катаклизмам.

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| | Дмитрий Маликов во второй раз стал отцом

Дмитрий Маликов во второй раз стал отцом

Сегодня, 08:20
Популярный отечественный музыкант Дмитрий Маликов во второй раз стал отцом. Сын певца, жизнь которому подарила суррогатная мать, появился на свет в одной из клиник Санкт-Петербурга.

Дмитрий Маликов во второй раз стал отцом

 

Во второй раз Дмитрий Маликов стал отцом ещё в минувшую среду, 24 января. Его сын появился на свет в петербургской клинике, предоставляющей широкий спектр услуг по репродуктивной медицине. В социальных сетях многочисленные поклонники музыканта выразили свою любовь и поддержку в честь столь знаменательного события в жизни Дмитрия Маликова.

Также во многих аккаунтах певца в соцсетях его фанаты поинтересовались, почему он с супругой решил воспользоваться услугами суррогатной матери. Сам исполнитель всё ещё не отвечает на подобные запросы, так как, по словам Маликова, ему предстоит осознать всю серьёзность ситуации и многое переосмыслить в своей жизни.
Александр Вест
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