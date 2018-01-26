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| | Ольга Бузова не верит Роману Гриценко

Ольга Бузова не верит Роману Гриценко

Вчера, 22:36
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова не верит в искренность Романа Гриценко, допуская обман с его стороны. Причиной потери доверия стали оказанные знаки внимания участником «Дома-2» к другой девушке.

Ольга Бузова не верит Роману Гриценко

 

Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала, что участник «Дома-2» Роман Гриценко во время ее отдыха в Тайланде звонил ей, пытаясь вызвать знаменитость на откровенность. Кроме того, 23-летний молодой человек пытался доказать Бузовой искренность своих чувств, но звезда объяснила, что больше не верит Гриценко.

Обман со стороны участника телепроекта стал очевиден для телеведущей после того, как он начал ухаживать за одной из участниц «Дома-2». До этого ходили слухи, что между Гриценко и Бузовой есть тайный роман.

Участник телешоу также извинялся перед телеведущей и на новогоднем эфире, однако звезда осталась непреклонна. Во время своего отдыха в Тайланде, Бузова успела провести несколько дней в компании резидента Comedy Club Тимура Батрудинова и опубликовала несколько совместных с ним фото.
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