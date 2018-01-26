Брэд Питт познакомил детей с Дженнифер Энистон

Актриса Дженнифер Энистон снова общается с Брэдом Питтом и познакомилась с его детьми. Об этом пишут СМИ со ссылкой на друзей пары.

Никита Готский

В настоящее время актеры являются очень близкими людьми, они помогают друг другу пережить сложности семейного быта. Согласно имеющимся данным, Питт и Энистон принялись общаться после того, как Брэд извинился перед своей бывшей супругой. Голливудский актер отметил свою неправоту в отношении Анджелины Джоли и теперь он намерен исправить ошибки. Дженнифер тронули такие речи коллеги по творческому цеху и, как говорит приятель артистов, они все еще звучат в ее голове. Также отмечается, что Питт немного влюблен в Энистон.Недавно Брэд познакомил бывшую жену с детьми, когда та пришла к нему в гости. Отпрыски Питта знали, кто перед ними находится, но отнеслись к ней, как к другу отца.