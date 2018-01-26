Бредли Купер выступил "за" секс по дружбе

Голливудский актер Брэдли Купер рассказал о дружеском сексе. Материал по такой теме он написал еще в 18 лет.

Никита Готский

В 18-летнем возрасте актер трудился корреспондентом. В то время он написал статью, которую продолжительное время обсуждали в обществе. В своей статье Купер поведал читателям об отношениях с подругой Деборой, которая встречалась с его товарищем. По словам Бредли, девушка нередко рассказывала ему о своем молодом человеке, интимные отношения с которым она охарактеризовала, как «горячие». В определенный момент Купер осознал, что ему это дико не нравится. Он сильно невзлюбил этого парня, хотя тот не сделал ему ничего плохого.Закончил статью Бредли тем, что не решился перейти грань дозволенного с Деборой. Через время их отношения перешли на иной уровень, а сама девушка разошлась с его другом.