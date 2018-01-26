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| | Муж Нюши Игорь Сивов поругался с фанатом Егора Крида

Муж Нюши Игорь Сивов поругался с фанатом Егора Крида

Вчера, 21:24
37-летний супруг певицы Нюши Игорь Сивов, являющийся советником президента в Международной федерации студенческого спорта, вступил в ссору с поклонником российского исполнителя Егора Крида. Фанат Крида потребовал у Сивова следить за женой, из-за чего политик начал ему угрожать.

Муж Нюши Игорь Сивов поругался с фанатом Егора Крида

 

Супруг популярной исполнительницы Нюши Игорь Сивов в резкой форме ответил пользователю Сети на замечание в сторону своей жены. Дело в том, что поклонник, являясь фанатом Егора Крида, попросил Сивова следить за Нюшей, чтобы та не лайкала публикации Крида. В ответ на подобную реплику, советник президента в Международной федерации студенческого спорта предложил пользователю следить за своей женой, потом перешел на угрозы, и, в конце концов, попросил своих фолловеров атаковать аккаунт неприятеля.

Позже посты со следами конфликта были удалены со страницы Сивова. О том, как отреагировала Нюша на факт ссоры, нет сведений.

Как известно, до замужества с Сивовым, Нюша состояла в отношениях с Егором Кридом.
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