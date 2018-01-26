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| | Александр Ревва в Таиланде устроил «цифровое голодание»

Александр Ревва в Таиланде устроил «цифровое голодание»

Вчера, 21:01
Александр Ревва отправился с семьей на отдых в Таиланд. На время каникул актер решил меньше пользоваться интернетом и даже не совершать телефонные звонки, но это не всегда ему удается.

Александр Ревва в Таиланде устроил «цифровое голодание»

 

Во время своего отпуска в Таиланде Александр Ревва решил устроить «цифровое голодание»: не заходить в интернет, не выкладывать новые фото в личном микроблоге и не совершать звонков. Выполнять все пункты оказалось не так просто, поэтому звезда иногда «срывается». Так недавно актер разместил в своем Instagram фото с завтрака на курорте, коротко уточнив, что прием пищи «с яйцами». Поклонники отметили открывающийся на фото вид на пляж с пальмами, но некоторые посоветовали быть скромнее. Также недавно Александр Ревва поздравил свою подругу певицу Светлану Лободу с выходом нового клипа.

Стоит отметить, что жена Александра Реввы решила поддержать его во время «цифрового детокса» и также старается реже заходить в соцсети.
Виктория Озерова
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