Александр Ревва в Таиланде устроил «цифровое голодание»

Александр Ревва отправился с семьей на отдых в Таиланд. На время каникул актер решил меньше пользоваться интернетом и даже не совершать телефонные звонки, но это не всегда ему удается.

Виктория Озерова

Во время своего отпуска в Таиланде Александр Ревва решил устроить «цифровое голодание»: не заходить в интернет, не выкладывать новые фото в личном микроблоге и не совершать звонков. Выполнять все пункты оказалось не так просто, поэтому звезда иногда «срывается». Так недавно актер разместил в своем Instagram фото с завтрака на курорте, коротко уточнив, что прием пищи «с яйцами». Поклонники отметили открывающийся на фото вид на пляж с пальмами, но некоторые посоветовали быть скромнее. Также недавно Александр Ревва поздравил свою подругу певицу Светлану Лободу с выходом нового клипа.Стоит отметить, что жена Александра Реввы решила поддержать его во время «цифрового детокса» и также старается реже заходить в соцсети.