Певица Елена Ваенга хочет избавиться от 20 килограммов и родить дочь

Популярная исполнительница хитов в стиле шансон рассказала поклонникам о ближайших планах. Оказалось, что знаменитость хочет снова стать мамой и подарить сыну Ивану сестренку. Также шансонье заявила, что желает стать легче на 20 килограммов.

Дарья Светозарова

Певица расстроена из-за того, что последние полтора года у нее не было ни одного выходного. Может из-за этого артистка и чувствует себя больной весь последний месяц, и даже сейчас продолжает хандрить. Подписчики начали сочувствовать ей и рекомендовать бросить все и уехать в отпуск, как многие ее коллеги. Однако артистка нашла вариант получше. Она взяла за правило прогуливаться по Невскому проспекту.Видео одного из моционов Елена опубликовала в соцсети. Ваенга заявила, что неожиданно поняла, в каком красивом городе живет. Теперь для полного счастья ей не хватает сбросить двадцать килограммов и родить дочь.