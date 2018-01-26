Дана Борисова в Instagram массово удаляет комментарии недовольных подписчиков

Скандально известная Дана Борисова снова выделилась, начав делать рекламу с обманом подписчиков. Пользователи Instagram стали массово отписываться от телеведущей и призвали остановить распространение спама в аккаунте.

Вещий Олег

Борисова опубликовала рекламную запись, суть которой заключалась в подписке на аккаунты в Instagram, с которых якобы давалось по 100 долларов. Подписчики раскритиковали телеведущую за такой поступок, которым она просто обманывала пользователей соцсети. Дело в том, что такие спам-аккаунты предназначены для того, чтобы на них подписывались, но в результате никаких вознаграждений победители фейковых конкурсов не получают.У Борисовой на данный момент 30% контента на странице является рекламой конкурсов, в которых якобы дарят по 100 долларов, но мало кто из подписчиков вообще поверил это. Всего за час со страницы Борисовой после появления реклам отписалось свыше тысячи человек.